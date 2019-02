365

'Estação do diabo' tem sessões de pré estreia no Capitólio

Nesta terça e quarta-feira, às 14h, a Cinemateca Capitólio Petrobras (Demétrio Ribeiro, 1.085) promove sessões de pré-estreia de Estação do diabo, a ópera-rock política do renomado diretor filipino Lav Diaz, com música e letras assinadas por ele. O valor do ingresso é R$ 16,00, com meia-entrada para estudantes e idosos.

Na trama de Estação do diabo, passada no final dos anos 1970, uma gangue de policiais controlada por militares aterroriza uma remota aldeia nas Filipinas. O terror infligido aos cidadãos não é apenas corporal, mas também altamente psicológico. As pessoas são constantemente alimentadas com histórias apócrifas sobre o líder da aldeia. Algumas almas lutam, recusando-se a desistir.

O poeta, professor e ativista Hugo Haniway procura desesperadamente descobrir a verdade sobre o desaparecimento de sua esposa. Neste novo filme de Lav Diaz, narrativa e os personagens são uma combinação entre eventos reais e pessoas daquela época. Uma história de amor passada no período mais sombrio da história das Filipinas: a ditadura de Ferdinando Marcos.