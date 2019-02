365

667644

2019-02-04 01:00:00

Porto Verão Alegre no Interior: comédia Pq casamos?! no Teatro do Sesc Camaquã (Marcírio Dias Longarai, 1), em Camaquã, às 20h. Gratuito.

Guri de Uruguaiana 2 - A missão: espetáculo de comédia no Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311), às 21h.

Ingressos: antecipados a R$ 32,00 (inteira); na hora, R$ 40,00.

Pontos de venda físicos: lojas Claro dos shoppings Praia de Belas e Bourbon Wallig; Mezanino Produções, no Casarão Verde do DC Shopping, ou na chapelaria do Theatro São Pedro.

Venda on-line: pelo site portoveraoalegre.com.br ( taxa de 20% sobre o valor do ingresso).