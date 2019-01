Longa 'Clube dos canibais' abre mostra de filmes no Capitólio

365

667535

2019-01-31 01:00:00

Tem início nesta quinta-feira (31), na Cinemateca Capitólio Petrobras (Demétrio Ribeiro, 1.085), a oitava edição da mostra A vingança dos filmes B. O filme de abertura, às 20h, é O clube dos canibais, trabalho de Guto Parente que participou do Festival de Rotterdã no ano passado. O evento vai até o dia 10 de fevereiro, com exibições a R$ 5,00.

No longa-metragem, Otavio e Gilda têm como hábito se alimentar de seus funcionários. Quando ela descobre um segredo do líder do clube canibal do qual é membro, a vida do casal fica ameaçada. Guto Parente é o homenageado da edição e participa de sessão comentada. O cearense já possui oito longas em sua filmografia, apesar da idade - 35 anos.

A programação ainda inclui trabalhos de Rodrigo Aragão, outra referência no horror brasileiro contemporâneo, e exibição de nove títulos do italiano Lucio Fulci.