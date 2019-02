365

667505

2019-02-01 01:00:00

Confira as atrações do Porto Verão Alegre

Porto Verão Alegre no interior: Pois é, vizinha...: Apresentação de comédia, no Teatro do Sesc Canoas (Guilherme Schell, 5.340), em Canoas, sexta-feira, às 20h; Bailei na Curva: Apresentação de drama, no Sesc Gravataí (Anápio Gomes, 1.241), em Gravataí, sábado, às 20h. Gratuitos.

Dance a letra - Caetano: no Centro Histórico-Cultura Santa Casa (Independência, 75), às 21h. De sexta-feira a domingo.

Kronnus - O ilusionista: no Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311), às 21h. De sexta-feira a domingo.

Pátria estrangeira: no Instituto Goethe (24 de Outubro, 112), às 21h. De sexta-feira a domingo.

Sedimentos: no Teatro da Arena (Borges de Medeiros, 835), às 21h. De sexta-feira a domingo.

Pq casamos?!: no Teatro do Sesc Canoas (Guilherme Schell, 5.340) sábado, às 20h.

Manual prático da mulher moderna: no Teatro do Sesc Canoas (Guilherme Schell, 5.340), em Canoas, domingo, às 20h.

Ingressos: antecipados a R$ 32,00 (inteira); nos teatros, na hora, a R$ 40,00.

Pontos de venda físicos: lojas Claro dos shoppings Praia de Belas e Bourbon Wallig; Mezanino Produções, no Casarão Verde do DC Shopping; ou na chapelaria do Theatro São Pedro.