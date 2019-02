Falso documentário 'Sonhos de Abu' estreia no Canal Brasil

365

667444

2019-02-01 01:00:00

Artista multifacetado, André Abujamra é líder do Karnak e de Os Mulheres Negras, escreveu diversas trilhas para o cinema, atuou em produções audiovisuais e lançou o trabalho solo Omindá, álbum independente com a participação de artistas de 13 países. A comédia nonsense Sonhos de Abu é um falso documentário que acompanha os problemas enfrentados pelo protagonista após a morte de seu pai. Além de protagonizar a atração, o cantor assina a criação, produção, roteiro e direção ao lado de Rafael Terpins. No episódio de sexta-feira, que vai ao ar às 21h, no Canal Brasil, Abujamra descobre sobre o fechamento do Centro de Hip Hop e se reúne com amigos para organizar um protesto, mas encontra dificuldades criativas para compor para o evento.