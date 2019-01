Daniel Sá, Pedrinho Figueiredo e Everson Vargas se apresentam no Cisne Branco

365

Em parceria com Daniel Sá e Everson Vargas, Paulinho Figueiredo apresenta O movimento da Bossa Nova no Cisne Branco, às 20h desta quinta-feira, com embarque no píer do Gasômetro, às 19h30min. Os ingressos estão à venda por R$ 60,00 no terceiro piso do Shopping João Pessoa, na loja 112 do térreo do Shopping Lindóia e no armazém B3 do Cais do Porto. O show faz parte da programação do Porto Verão Alegre.

A proposta é oferecer um passeio pelos temas consagrados do gênero. O trio de músicos integrou o Quinteto Sotaque, no final dos anos 1980, e se reúne novamente para este espetáculo, promovendo o encontro de trajetórias e que trazem larga experiência em vários estilos musicais.

O passeio musical, com início cronológico próximo ao final dos anos 1950, culmina com composições de Daniel Sá e do compositor Paulo Dorfman, além de executar o LP Chega de saudade e algumas das composições mais atuais do gênero.