2019-01-30 01:00:00

Zé do Pandeiro comemora aniversário de carreira com show gratuito

A partir das 12h30min, o músico Zé do Pandeiro comemora 25 anos de carreira em um show na Sala da Música do Multipalco Eva Sopher (Praça Mal. Deodoro, s/nº). Com entrada franca, o espetáculo acontece dentro da programação do Musical Évora.

Zé do Pandeiro sobe ao palco com a banda A Charanga, formada por AfroBi (guitarra), Douglas Borges (sanfona e violão), Luizinho (contrabaixo), Ricardo Pinoti (bateria), Nego Susto (percussão). O repertório conta com músicas presentes em dois trabalhos com composições do artista: ZdoP&ACharanga (2015) e Mistura de crenças (2010), do Grupo Serrote Preto. O recorte combina samba de porongada, soul, folk e jazz.

O currículo de Zé do Pandeiro ainda tem a curadoria do Festival de Percussão de Porto Alegre e a fundação do Ponto de Cultura Clube do Pandeiro de Porto Alegre.