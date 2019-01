porto verão

365

667015

2019-01-29 01:00:00

Cabaré Veneno: no Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665), às 21h.

Clube de Cinema Cine ao Leo: A superfície da sombra, no StudioClio (José do Patrocínio, 698), às 15h. Gratuito.

Divaldo Franco - o semeador de estrelas: comédia no Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307), às 21h.

GPS-Gaza: drama na Sala Álvaro Moreyra (Érico Veríssimo, 307), às 21h.

O anexo secreto: drama no Instituto Goethe (24 de Outubro, 112), às 21h.

Paulinho Mixaria: no Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311), às 21h.

Pq casamos?!: comédia,no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº), às 21h.

Tedy - O amor não é para amadores: comédia no Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75), às 21h.

Todas nós: drama no Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835), às 21h.

Ingressos: antecipados a

R$ 32,00 (inteira), nos teatros, na hora, a R$ 40,00.

Pontos de venda físicos: lojas Claro dos shoppings Praia de Belas e Bourbon Wallig; Mezanino Produções, no Casarão Verde do DC Shopping, ou na chapelaria do Theatro São Pedro.

Venda on-line: pelo site portoveraoalegre.com.br ( taxa de 20%).