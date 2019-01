Porto Verão Alegre segue com atrações culturais

365

666856

2019-01-28 01:00:00

Continua nesta segunda-feira o Porto Verão Alegre, com dois espetáculos. O comediante Paulinho Mixaria ganha o palco do Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311), às 21h, com ingressos a R$ 40,00. Outra comédia, Elogio do amor, será encenada no Teatro da Santa Casa (Independência, 75), também às 21h, com entrada franca.

Ainda segue a realização das oficinas gratuitas desta edição, com encontros no Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665 - 3º andar), das 18h30min às 20h30min. Há 25 vagas por oficina. As reservas devem ser feitas pelo e-mail contato@portoveralegre.com.br.

Terça-feira, tem Maratona de escrita à mão, ministrada por Patsy Cecato, Maurício Ferreira Chemello e Matheus Mayer Almeida. Já na quarta-feira, a atração é Oficina de expressão pessoal, também com Patsy Cecato. Essa aula objetiva o desenvolvimento da criatividade, do carisma, da expressão e da imagem pessoal, construindo uma performance social completa, através das técnicas de teatro.