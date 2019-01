Piccolino Café recebe exposição de fotografia

365

666845

2019-01-28 01:00:00

Registro do Theatro São Pedro e da Praça da Matriz pelas lentes de Carlos Eduardo Vaz CARLOS EDUARDO VAZ/DIVULGAÇÃO/JC

O Piccolino Café (Félix da Cunha, 1.155) abriu a série de exposições em 2019 com Café com lente, de Carlos Eduardo Vaz. A mostra gratuita, que segue no local até 18 de fevereiro, abre de segunda-feira a sábado, das 8h30min às 21h, e nos domingos, das 9h às 21h.

Professor da Escola de Fotografia Câmera Viajante e membro da Diretoria do Fotoclube Portoalegrense, Vaz apresenta em seu trabalho um foco voltado para o registro urbano, cultural, da fauna e da flora. O fotógrafo argumenta que vê o projeto exposto no bistrô como uma oportunidade de reunir, em uma única forma de expressão cultural, as artes, o meio ambiente, a fotografia documental, o fotojornalismo, entre outros.