Grupo de MPB, CodaJás se apresenta em Porto Alegre

2019-01-25 01:00:00

Amigos reunidos com o objetivo de tocar as próprias composições e arranjos para músicas de outros compositores. Formado por Gilberto Salvagni, Tiago Andreola, Luiz Ortiz e Caio Busetti, CodaJás se apresenta no sábado, às 21h, no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22), com ingressos a R$ 25,00.

O nome do grupo faz referências à MPB, sendo a rua do Leblon onde morou Tom Jobim, além da música de Danilo Caymmi em homenagem ao compositor. Do ponto de vista sonoro, CodaJás ainda faz referência às expressões musicais Coda e Jazz.

Para a apresentação no Fon Fon, o grupo conta com um repertório de composições próprias, versões instrumentais de músicas de Tom Jobim e Djavan, standards de jazz. A cantora Camila Dengo também faz uma a participação.