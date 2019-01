Iberê Camargo tem programação para diferentes gostos neste final de semana

365

666761

2019-01-25 01:00:00

On the Difficulty of Conjuring Dryads é uma das obras de Cecily Brown na Iberê Camargo /INSTITUTO TOMIE OHTAKE/DIVULGAÇÃO/JC

Fim de semana movimentado e gratuito na Fundação Iberê Camargo (Padre Cacique, 2.000), com duas exposições, programa Iberê nas praças e a primeira edição de 2019 do projeto Através de Iberê.

Ateliê de gravura: da tradição à experimentação é uma das mostras que inaugura no quarto andar da fundação, às 14h de sábado. Esta é a maior exposição já realizada com artistas brasileiros e estrangeiros que participaram do projeto Artista convidado do Ateliê de gravura, reunindo 104 obras, algumas sendo do próprio Iberê. A artista Cecily Brown, destaque na pintura contemporânea mundial, expõe Se o paraíso fosse assim tão bom. A abertura é no mesmo horário da coletiva, podendo ser visitada até 17 de março, no terceiro andar. A seleção reúne 10 pinturas e oito desenhos que especulam sobre a ideia de paraíso.

O diretor do Margs, Francisco Dalcol, e o artista Frantz são os convidados do projeto Através de Iberê. Dalcol aborda a obra Desdobramento (1978), enquanto Frantz apresenta trabalho desenvolvido a partir de reproduções de obras de Iberê Camargo. O encontro ocorre às 16h de sábado, no auditório da Fundação. As atividades do Iberê nas praças, em parceria com a Stihl, acontecem entre 17h e 19h de sábado e domingo. O público poderá participar da Oficina Panc: jardim comestível e percorrer a trilha ecológica da fundação como inspiração para fazer arte.