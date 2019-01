Prestes a lançar CD, Delacroix encerra série 'Cantautores'

365

Encerrando o projeto Os Cantautores, do Festival de Verão do Café Fon Fon (Vieira de Castro,22), o cantor, compositor e violonista Marcelo Delacroix apresentará ao público as canções de seu trabalho inédito, nesta quarta-feira (23). Tresavento, que já está gravado e tem lançamento previsto para 2019, é a base do repertório do show com início às 21h30min. O couvert custa R$ 30,00. Reservas pelo telefone (51) 99880-7689.

Entre as faixas do novo disco, estão Milonga moura, História de nós dois, Folia do Divino e a homônima Tresavento. Além disso, uma seleção das músicas dos discos anteriores, como Chove sobre a cidade, Passará, Amigo do Rei e Cantiga de Eira entram no roteiro da apresentação.

Compositor, cantor, produtor e educador musical, Delacroix iniciou seus estudos na Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) e graduou-se em Música no Instituto de Artes da Ufrgs. Ele já tem quatro discos autorais gravados: Quebra Cabeça (grupo instrumental - 1994); Marcelo Delacroix (2000); Depois do Raio (2006) e Canciones Cruzadas (em parceria com o uruguaio Dany López - 2013), com os quais foi premiado.

O músico também compôs diversas trilhas para produções de teatro, dança, televisão e cinema. Atua ainda como educador musical, ministrando cursos e workshops de musicalização para crianças e adultos.