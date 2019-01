Em novo filme, Kéfera volta ao anonimato e a adolescência

365

666632

2019-01-25 01:00:00

Após sua ascensão com seu canal na internet, Kéfera Buchmann segue dando prosseguimento a carreira no cinema. Em Eu sou mais eu, a atriz interpreta Camilla Mendes, estrela da música pop. Responsável pelos grandes hits do momento, ela pensa somente em sua fama e em seus milhões de seguidores.

Tudo isso muda quando ela acorda em 2004, tendo de lidar com os dramas da adolescência, o bullying da inimiga Drica (Giovanna Lancellotti), as provas e trabalhos da escola - tudo mais uma vez.

Não bastasse esta nova velha vida, ela tem de convencer o amigo Cabeça (João Côrtes) de que veio do futuro e que precisa da ajuda dele para retornar.