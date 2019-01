Silêncio mortal acompanha família em 'Um lugar silencioso'

365

666387

2019-01-25 01:00:00

Superestreia do Telecine Premium no sábado, às 22h, e no Telecine Pipoca no domingo, às 20h, Um lugar silencioso acompanha a história de uma família que reside em uma fazenda dos Estados Unidos. Com direção, roteiro, produção e atuação de John Krasinski, o casal Evelyn (Emily Blunt) e Lee Abbott (Krasinski) tenta proteger e criar seus filhos pequenos, Regan, Marcus e Beau, levando uma vida em silêncio, entre respiros ofegantes e comunicação por linguagem de sinais. O motivo é a ameaça de uma entidade assustadora com audição apurada. O longa, que já foi indicado ao Globo de Ouro por sua Trilha Sonora Original, conquistou e arrematou o Critics' Choice Awards como Melhor Filme de Ficção Científica/Terror.