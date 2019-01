Pinacoteca Ruben Berta recebe exposição com curadoria de Altair Martins

365

666374

2019-01-24 01:00:00

Com curadoria de Altair Martins, a exposição O que vemos, o que nos fala tem abertura nesta quinta-fera (24), às 18h30min, na Pinacoteca Ruben Berta (Duque de Caxias, 973 ). A visitação gratuita vai até 11 de março, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.

Valendo-se das conhecidas relações entre a literatura e as artes visuais, a mostra conta com 20 poemas de Martins acerca de 20 obras do acervo da Pinacoteca Ruben Berta, tendo como base uma escolha que responde ao que as imagens puderam falar: sobre seu contexto artístico, sobre si mesmas. As obras, do século XIX ao XX, passam por clássicos desde Pedro Américo, Almeida Júnior e Di Cavalcanti às revoluções de Mário Gruber, Vilma Pasqualini e Tomie Ohtake.

No dia 27 de fevereiro, acontecerá uma conversa sobre o processo criativo da exposição, com o escritor e professor Altair Martins. O encontro será às 19h30min, no Instituto de Cultura/Delfos - 7º andar da Biblioteca Central da Pucrs (Ipiranga, 6.681).