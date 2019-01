Tônico Pereira interpreta 'Sócrates' em espetáculo no Porto Verão Alegre

365

666371

2019-01-23 01:00:00

No palco, um ator vivendo um dos personagens mais fascinantes da história tendo como único interlocutor o público presente ao teatro. O artista é Tonico Pereira, com mais de 50 anos de carreira, que chega à Capital no próximo fim de semana com o espetáculo O julgamento de Sócrates, atração do Porto Verão Alegre. Sessões sábado, às 21h, e domingo, às 18h, no Theatro São Pedro. Informações sobre ingressos abaixo.

Embora seja definida como um monólogo, para Pereira a montagem é mais do que isso: existe um diálogo com a plateia. "Por causa dessa peça eu descobri que não estamos sozinhos. Ocorre sim uma troca de energia, com reações tanto positivas quanto negativas do público", diz.

O espetáculo, formalmente, é simples. No palco, Sócrates (Tonico Pereira), sozinho, em figurino neutro e atemporal, defende perante a plateia de "espectadores-jurados" não apenas suas ideias, mas, sobretudo, o direito de tê-las. Clama pela necessidade de examinar a vida do ponto de vista ético e a busca pela sabedoria, e não pela satisfação material. E são nesses conteúdos que está a grande força do espetáculo, pela imensa relevância de suas palavras para o momento em que vivemos.

A montagem dramatiza a defesa do filósofo no julgamento que o condenou à morte por envenenamento. É, talvez, o primeiro grande caso na história da humanidade de um homem ser condenado por ter ideias diferentes do estabelecido pela sociedade. Por meio desse caso, a peça debate a liberdade de expressão e o pensamento no mundo contemporâneo.

A liberdade de expressão, conforme Pereira, é o maior direito do ser humano. "Nos dias atuais, existe até a possibilidade de proibir o pensamento, veja que absurdo. É até perigoso falar nisso", explica o ator.

Lembrado pelos personagens de humor interpretados na televisão, Pereira afirma que nunca teve, como premissa de trabalho, a comédia ou a tragédia - prefere o termo tragicomédia. "O que acontece é que a televisão me levou mais para o lado do humor, e a TV amplifica muito seu alcance, é impressionante. Gosto de ter um personagem com uma humanidade presente, é isso que busco", relata.