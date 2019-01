Noites de Blues: Vino Louden se apresenta em Porto Alegre

365

Antigo líder da Koko Taylor's Blue Machina, banda da cantora Koko Taylor, Vino Louden se apresenta em Porto Alegre nesta quinta-feira (24) à noite. O show acontece a partir das 20h, no Intituto Ling (João Caetano, 440). Ingressos a R$ 50,00 no local ou pelo site https://institutoling.org.br

O músico começou sua carreira nos cultos da Igreja Adventista do Sétimo Dia e, pouco a pouco, foi ganhando projeção na cena blues de Chicago e de outras cidades norte-americanas. Com Koko Taylor, gravou discos e participou de diversos shows. Seu currículo ainda inclui parcerias com artistas como Mighty Joe Young, Bobby Rush e outros nomes do gospel e do soul - casos de Otis Clay e Eddie King.