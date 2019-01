Mostra em homenagem a Iemanjá retorna para o Vitrine Cultural

365

666034

2019-01-21 01:00:00

Com mais de 900 visitantes por edição, Histórico das Festas de Iemanjá retorna para o Vitrine Cultural (14 de Outubro, 313, em Guaíba) pelo sétimo ano consecutivo. A exposição gratuita segue no local até o dia 10 de fevereiro, com horários de terça a sexta-feira, das 9h30min às 17h30min, e sábados e domingos, das 10h30min às 17h30min.

A mostra faz parte dos festejos em homenagem a Iemanjá, uma divindade feminina - denominada de orixá - nas religiões Candomblé e Umbanda, sendo seu nome originado no idioma africano Yorubá. Os festejos a Iemanjá acontecem em Guaíba há 41 anos e incluem, além da exposição, arreamento do barco e uma procissão, entre outras atividades. As peças do Histórico das Festas de Iemanjá englobam elementos ritualísticos da Umbanda e do Candomblé, além de objetos de percussão e fotos.