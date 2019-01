André Abujamra apresenta espetáculo 'Omindá no Porto Verão Alegre

365

666031

2019-01-22 01:00:00

André Abujamra, com o espetáculo Omindá - A união das almas do mundo pelas águas, é atração no Theatro São Pedro (praça Mal. Deodoro, s/nº) nesta terça (22) e quarta-feira (23). O espetáculo tem sessões às 21h nos dois dias, dentro da programação do Porto Verão Alegre. Informações sobre ingressos no box abaixo.

Omindá é fruto de 11 anos de trabalho - e de muitas viagens. A montagem mistura performance musical com imagens captadas durante andanças de Abujamra pelo mundo. Com inspiração nas águas, o registro que o espetáculo tem como base conta com participação de artistas de diferentes partes do mundo.

O compositor está em atividade desde os anos 1980, quando formou Os Mulheres Negras. Além de lançar discos solo, integrou a banda Karnak.