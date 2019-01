Festival AME Moinhos acontece nesta terça-feira

365

Depois de ser cancelado em função da previsão de chuva, o Festival AME Moinhos, organizado pela Associação dos Moradores e Empresários do Moinhos de Vento, acontece nesta terça-feira (22), às 19h30min, no Pátio Ivo Rizzo (Félix da Cunha, 1.215), com entrada franca. O fim de tarde tem concerto pocket da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul (OJRS). O objetivo do encontro é destinar a renda adquirida com os patrocinadores para a OJRS, projeto que ensina música para crianças e jovens de baixa renda.