Guri de Uruguaiana é uma das atrações da semana no Porto Verão Alegre

2019-01-21 01:00:00

Personagem conhecido da comédia gaúcha, Guri de Uruguaiana entra em cartaz no Porto Verão Alegre nesta segunda-feira, com shows também terça e quarta-feira, no Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311), às 21h. Os ingressos são vendidos entre R$ 32,00 (antecipados) e R$ 40,00.

No palco, Jair Kobe e seu personagem tradicionalista aprontam com os Causos do Guri, espetáculo com paródias como Gurillage People e The Guritles. Licurgo, o gaúcho emo e ajudante de galpão, também retorna. Agora, ele toca bateria, anda de skate e dança chula.