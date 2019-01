Festival Internacional Sesc de Música leva aulas, recitais e concertos para o sul do Estado

365

2019-01-21 01:00:00

Caroline da Silva

Um dos maiores eventos de música de concerto da América Latina, o 9º Festival Internacional Sesc de Música continua suas atividades totalmente gratuitas em Pelotas, na Região Sul do Estado, nesta semana. Além das aulas e práticas para estudantes e jovens instrumentistas, o evento oferece concertos, recitais e apresentações em locais que não têm um palco propriamente dito. Neste ano, os 24 cursos conseguiram atingir o número recorde de 400 alunos.

A nona edição tem como evolução uma maior inserção dos Festivais na Comunidade, com mais de 20 apresentações levando a música instrumental a locais diferentes do município: biblioteca, igrejas, hospitais, asilos, presídio, praia e zona rural. Segundo a organização, o intuito é desenvolver uma consciência de pertencimento. "O festival é feito com pessoas e para pessoas. O sentido de toda ação cultural está nessa troca, na construção de relações com a música como elo. O que fortalece o festival de Pelotas é justamente o carinho e o acolhimento que se estabeleceu desde a primeira edição", comenta o gerente de Cultura do Sesc-RS, Silvio Bento.

Os estados de Sergipe, Minas Gerais e Piauí contam com Orquestras Jovens do Sesc em suas unidades. O festival é um momento de encontro anual entre elas, e de intercâmbio com músicos que vêm de outros estados e países, além, é claro, dos estudantes locais. Para o evento, são formadas orquestras jovens com alunos de 10 a 18 anos que integram projetos sociais e educativos do Sesc e de intuições públicas, que participam das aulas de contrabaixo, violino, viola, violoncelo, musicalização e prática de conjunto. Parte desse trabalho de aperfeiçoamento pode ser conferido nas apresentações do Festival na Comunidade em igrejas. Hoje, amanhã e quinta-feira, ocorrem os últimos recitais.

Quem abriu essa agenda foram os meninos das comunidades Nossa Senhora do Socorro. Mosqueiro e Indiaroba de Aracaju, regidos pelo maestro Gledson Souza, que afirmou que a Orquestra Jovem do Sesc de Sergipe traria para Pelotas, além do repertório tradicional (música brasileira do século XX), a interpretação de 10 músicas inéditas. Na sua segunda vez no Rio Grande do Sul, a comitiva conta com 16 alunos e seis professores. Todas as despesas são custeadas pelo Sesc, mas, para viajar, os alunos tiveram que enfrentar um processo interno, com avaliação da frequência escolar, apresentação de peça comum e de livre escolha - além de reunião prévia com as famílias para orientações sobre transporte, documentação, alimentação, acomodação, capacitações, comportamento e conduta durante a permanência do grupo em Pelotas.

A estreia foi logo no primeiro dia de evento, abrindo a programação do Festival na Comunidade, na Biblioteca Pública Pelotense, que ficou lotada. O segundo recital ocorreu na Paróquia Santa Terezinha, na terça-feira passada. O fechamento da participação dos sergipanos ocorre hoje, às 19h, na Igreja São José (bairro Fragata).

Conforme o professor de violino, coordenador do projeto e supervisor de Cultura do Sesc-SE, Cláudio Pinto, o Sesc faz um serviço social nas localidades selecionadas, oferecendo novos caminhos para os jovens, atuando de forma clara e positiva na comunidade. "O Brasil precisa de mais ações como essa. Não digo que a música é remédio, mas a partir do momento que os jovens têm contato com ela, vivenciam essa formação, a possibilidade de eles se contaminarem com as coisas do mundo diminui, começam a ter algo mais estimulante na vida.". Nesta formação, o grupo de câmara completou dois anos, somando cerca de 150 alunos nos três polos.

Completam a programação aberta de hoje duas apresentações da Classe de Choro (às 10h, na Estação Rodoviária; e às 15h, na Praça Aratiba, no Balneário dos Prazeres). No Conservatório de Música da UFPel, tem Recital de Alunos às 13h e Recital de Harpa, Madeiras, Cordas e Piano (músicos da Rússia, Alemanha, Turquia, China e Brasil) às 19h. Às 20h30min, o Theatro Guarany recebe para concerto Núcleos de Percussão e Metais.