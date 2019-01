Espetáculo 'Tennesse' estreia nesta segunda-feira na Casa de Teatro de Porto Alegre

365

Como conclusão do primeiro ano do Curso de Formação de Atores da Casa de Teatro de Porto Alegre, tem estreia nesta segunda-feira (21) o espetáculo Tennesse, inspirado na vida e obra do escritor Tennesse Williams. O espetáculo tem 13 novos atores no elenco, e a direção é de Zé Adão Barbosa e Larissa Sanguiné. Apresentações até sexta-feira, sempre às 21h, no Teatro do Museu do Trabalho (Andradas, 230).

Entram em pauta quatro títulos do autor: Um bonde chamado desejo, Gata em teto de zinco quente, Fala comigo doce como a chuva e A rosa tatuada. A encenação transpõe a atmosfera das obras, promovendo um diálogo entre escritos e algumas personagens criadas por ele.

Já a trilha sonora é interpretada ao vivo - a direção musical é assinada por Everton Rodrigues e Gustavo Petry. Os créditos ainda incluem direção corporal e coreográfica de Carlota Alburquerque.