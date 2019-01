Praia do Laranjal recebe festival de música neste final de semana

365

665797

2019-01-18 01:00:00

Começam neste fim de semana os espetáculos do 9º Festival Internacional Sesc de Música na Praia do Laranjal. Às 20h30min desta sexta-feira, sobe ao Palco do Festival a Banda Sinfônica Acadêmica, com regência de Antonio José Augusto, vindo do Rio de Janeiro.

No sábado, serão duas atrações no balneário às margens da Lagoa dos Patos. O primeiro, às 20h30min, é o show O choro é livre!, com o Grupo Sexteto Gaúcho. Na sequência, Orquestra Unisinos Anchieta apresenta o espetáculo Jazz em concerto. As apresentações gratuitas em vários locais de Pelotas vão até 25 de janeiro.