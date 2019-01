Comédia dramática 'O louco e a camisa' tem apresentação no Teatro Unisinos

365

665780

2019-01-17 22:36:00

Após duas temporadas em São Paulo, O louco e a camisa chega a Porto Alegre. O espetáculo terá apresentações sábado, às 21h, e domingo, às 18h, no Teatro Unisinos (Nilo Peçanha, 1.600), com ingressos entre R$ 35,00 (1 litro de leite) e R$ 60,00.

Descrita como uma comédia dramática, o texto do argentino Nélson Valente já foi visto em mais de sete países, sendo indicado ao prêmio de melhor espetáculo e melhor elenco na temporada de São Paulo. Com tradução e idealização de Priscilla Squeff e direção de Elias Andreato, O louco e a camisa conta a história de uma família que se depara com preconceitos dentro de casa, com os segredos mais íntimos de cada um sendo revelados.

O elenco é recheado por nomes de calibre, como Rainer Cadete, Dudu Pelizzari, Patrícia Gaspar, Priscilla Squeff e Ricardo Dantas.