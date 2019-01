Músico recifense Siba se apresenta nesta sexta-feira em Porto Alegre

365

Artista apresenta faixas de registros como 'Toda vez que eu dou um passo o mundo sai do lugar' e 'Avante' TALITA MIRANDA/DIVULGAÇÃO/JC

O músico recifense Siba retorna à Capital para um show no Agulha (Conselheiro Camargo, 300), nesta sexta-feira, a partir das 21h. Ingressos entre R$ 25,00 e R$ 60,00 na hora ou pelo site https://bit.ly/sibagulha

O artista apresenta faixas de registros como Toda vez que eu dou um passo o mundo sai do lugar e Avante, e do mais recente de sua trajetória, De baile solto (2015). O álbum apresenta elementos da música congolesa em diálogo com ciranda e maracatu. Siba está em atividade desde o início dos anos 2000, quando formou o grupo Fuloresta.