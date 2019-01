365

2019-01-18 01:00:00

Drama 'Cafarnaum' representa o Líbano no caminho ao Oscar

Vencedor do Prêmio do Júri no último Festival de Cannes, Cafarnaum está na lista de pré-indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro. A produção libanesa tem direção de Nadine Labaki e apresenta a história de um menino de 12 anos que decide processar os pais pelo "crime" de lhe dar a vida.

A narrativa contempla a história de um garoto que se comporta como adulto - devido a tudo pelo que precisa passar. É ele quem cuida de seus irmãos no cortiço em que vive, mas, quando sua irmã de 11 anos é forçada a se casar com um homem mais velho, o menino deixa a família e passa a viver nas ruas junto a refugiados.

A obra concorreu ao Globo de Ouro de melhor filme em língua estrangeira no começo do mês.