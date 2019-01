Musical de Luiz Coronel é atração desta quinta-feira do Porto Verão Alegre

365

O espetáculo Causos do Coronel - a comédia gaúcha é uma das atrações na programação desta quinta-feira (17) do Porto Verão Alegre. Com autoria de Luiz Coronel e direção de Cláudio Levitan, a montagem celebra a cultura do Estado no Theatro São Pedro (Pç. Mal. Deodoro, s/nº), a partir das 21h.

O musical tem participação de Elton Saldanha, Oscar Simch e Fernanda Carvalho Leite. O elenco relembra a tradição oral campeira, destacando o causo gaúcho em uma linguagem teatral que se soma à interpretação de canções como Debandada, Cordas de espinhos e Gaudêncio Sete Luas. O roteiro reúne textos de livros escritos por Luiz Coronel no ciclo Comédia gaúcha, que inclui O cavalo verde, O gato escarlate e Filé de borboleta, entre outros.

A direção musical e os arranjos têm assinatura de Elton Saldanha.