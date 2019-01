365

Tradição no verão porto-alegrense, Nei Lisboa se apresenta no Dante Barone

Pelo décimo ano consecutivo, Nei Lisboa apresenta seu show de verão em Porto Alegre. Nei LisPoa é atração na noite desta quinta-feira (17), no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa (Praça Mal. Deodoro, 101), a partir das 21h. Com ingressos a R$ 80,00, as entradas podem ser adquiridas antecipadamente na Livraria Multicultura (República, 351).

Acompanhado por Paulinho Supekóvia (guitarra, violão, vocais), Luiz Mauro Filho (teclados, vocais) e Giovanni Berti (percuteria, vocais), o cantor e compositor apresenta um repertório de sucessos, novidades e releituras - realizadas no mesmo estilo acústico do álbum Hi-fi.

Além da parte musical, o espetáculo tradicionalmente ainda conta com humor - a partir de textos que relembram os melhores momentos e os "piores tormentos" do ano que passou.