Flora Matos e convidadas se apresentam no Opinião nesta quinta-feira

2019-01-17 01:00:00

A rapper Flora Matos volta ao palco do Opinião (José do Patrocínio, 834) na noite desta quinta-feira (17). A brasiliense apresenta o show do disco Eletrocardiograma em evento com convidadas especiais para os shows de abertura: Negra Jaque e Dona Maria MC. Com ingressos entre R$ 45,00 e R$ 140,00, os espetáculos acontecem a partir das 23h.

Flora estreou em 2009 com uma mixtape e lançou singles na década seguinte. Eletrocardiograma é seu primeiro disco. As duas convidadas são rappers gaúchas: Negra Jaque segue divulgando seu segundo EP, Deus que dança, enquanto Dona Maria MC já tem um álbum no currículo - Quarenta dias no deserto (2018).