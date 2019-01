Porto Verão Alegre traz espetáculo infantil com teatro, dança e contação de histórias

365

Quarta-feira é dia de Era uma vez: contos, lendas e cantigas no Porto Verão Alegre. A apresentação, que faz parte da mostra infantil do evento, será no Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665), às 18h, com ingressos no valor de R$ 24,00.

O espetáculo mescla técnicas de teatro, contação de histórias, dança e música. Crenças como Nossa Senhora Aparecida e a lenda do Negrinho do Pastoreio são revisitados por meio de uma dramaturgia inédita, possibilitando trabalhar com elementos das culturas afrodescendente e gaúcha, bem como de refletir sobre o bullying.

A estrutura utiliza de recursos cênicos simples e com poucos objetos, sendo entremeada por cantigas extraídas do cancioneiro popular gaúcho, acompanhadas por violão e percussão.