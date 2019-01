365

Longa 'Temporada' tem sessão de pré-estreia e debate no Capitólio

Premiado em Brasília, Temporada tem pré-estreia com presença do diretor VITRINE FILMES/DIVULGAÇÃO/JC

Grande vencedor do 51º Festival de Brasília, o longa-metragem Temporada tem uma sessão de pré-estreia em Porto Alegre nesta quarta-feira (16). O projeto Sessão Vitrine Petrobras promove uma exibição gratuita na Cinemateca Capitólio Petrobras (Demétrio Ribeiro, 1.085), a partir das 19h30min. A atividade inclui debate com o diretor André Novais Oliveira, realizador do filme.

O enredo apresenta Juliana (Grace Passô), que está se mudando do interior de Minas Gerais para a periferia de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em seu novo trabalho, que envolve o combate a novas endemias, ela conhece pessoas e vive situações que começam a mudar sua vida.

Em Brasília, o longa-metragem recebeu os prêmios de melhor filme, atriz, ator coadjuvante, direção de arte e fotografia. A estreia mundial aconteceu no Festival de Locarno, na Suíça.

Já o currículo do diretor inclui Ela volta na quinta, também consagrado em premiações.