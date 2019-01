365

665027

2019-01-15 01:00:00

Surf music e reggae embalam projeto Terças Outside no Royal Black Pub da Dado Bier

A atração musical da noite desta terça-feira (15) é a segunda edição do projeto Terças Outside no Royal Black Pub da Dado Bier Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). O DJ Guno Santos e a banda Paradise Sessions serão os responsáveis por embalar a noite com surf music e reggae, a partir das 20h30min. Na hora, os ingressos custam R$ 25,00 - antecipados no Sympla a partir de R$ 12,00.

Formada em 2011 em Porto Alegre, a Paradise Sessions sempre buscou uma sonoridade original, mesclando acordes de reggae com a batida da rock. A Paradise Sessions teve seu primeiro álbum, Cubo, lançado em 2015. Já se apresentaram no Pepsi Twist Land em 2016 e no Planeta Atlântida em 2017. Já o DJ Guno Santos é idealizador do site rasta.com.br e apresentador no Programa Rasta Feeling.