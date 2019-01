Jornalista Ricardo Rodrigues ministra minicurso sobre o mercado editorial

365

Discutindo novas políticas e formas de atuação no mercado editorial, será oferecido neste mês o minicurso de férias Autopublicação: organização e prática, ministrado pelo idealizador do selo Experimentos Impressos, o jornalista Ricardo Rodrigues. Com investimento de R$ 18,00, a atividade ocorrerá no dia 24 de janeiro, das 8h às 17h, e no dia 31 de janeiro das 13h às 17h, no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo (Andradas, 1.223). Inscrições até o dia 20 pelo e-mail experimentosimpressos@gmail.com.

Com carga horária de 12 horas, o curso abordará questões teóricas e apresentará o case Exprimentos Impressos, editora criada em 2016 com o objetivo de publicar trabalhos de ficção em pequenas tiragens com destaque para o acabamento artesanal. Entre os tópicos contemplados, estão identidade visual, formação de preço, distribuição, canais de venda e controle de produção. O objetivo é fornecer base para que cada novo editor/escritor formule projetos sustentáveis a fim de se inserir no mercado.