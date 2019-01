365

664823

2019-01-14 01:00:00

Atelier Livre está com inscrições abertas para cursos com início em março

O Atelier Livre Xico Stockinger, no Centro Municipal de Cultura (Érico Veríssimo, 307), está com inscrições abertas para 30 turmas de cursos que serão ministrados no primeiro semestre 2019. O programa contempla desenho, xilogravura, fotografia, pintura e gravura em metal, entre outros temas. O formulário para matrículas e rematrículas pode ser acessado em https://bit.ly/Atelier2019Inscricoes . Valores, datas e processos de seleção variam conforme a oficina.

As aulas são semanais, com durações distintas. Bonecas feias, curso de criação de bonecos com materiais e técnicas diversas, por exemplo, vai de março a maio, sob o comando de Cláu Paranhos. Já Introdução à cerâmica, ministrado por Eleonora Fabre, vai de março a junho.

De 11 a 15 de março, serão realizadas as entrevistas de seleção e um ateliê aberto onde todos os cursos oferecidos estarão à disposição do público - que pode conhecer os professores e o conteúdo. As aulas começam no dia 18 do mesmo mês.