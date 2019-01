Porto Verão Alegre tem homenagem ao ator Leonardo Machado

365

A programação do Porto Verão Alegre conta, a partir desta terça-feira, com uma homenagem ao ator Leonardo Machado, falecido no ano passado. O ciclo Cine ao Leo apresenta filmes em que o intérprete atuou, sempre nas terças-feiras, às 15h, no StudioClio (José do Patrocínio, 698). Com quatro títulos em cartaz, a seleção tem sessões com entrada franca - a retirada de senhas ocorre a partir das 14h.

A primeira atração é o filme Em teu nome (2010), dirigido por Paulo Nascimento. No enredo, que se passa nos anos 1970, um estudante é expulso do Brasil após lutar contra o regime militar. O longa-metragem rendeu a Machado o Kikito de melhor ator em Gramado.

Na próxima semana, o recorte apresenta Teu mundo não cabe nos meus olhos, de 2017. Completam o programa A superfície da sombra (2017) e A cabeça de Gumercindo Saraiva (2018).