Inscrições para o CineSerra estão abertas

365

664767

2019-01-14 01:00:00

Começa nesta segunda-feira (14) o período de inscrições para a sexta edição do CineSerra - Festival do Audiovisual da Serra Gaúcha. Interessados têm até 3 de fevereiro para candidatar-se gratuitamente pelo site www.festivalcineserra.com.br , onde o regulamento está disponível. O evento ocorre entre 1 e 14 de abril, com sede em Caxias do Sul e sessões também em Garibaldi, Bento Gonçalves, Gramado, Flores da Cunha, Nova Petrópolis e Porto Alegre.

Constam no festival dois concursos que ocorrem paralelamente. Um deles é dedicado a produções regionais, compreendendo o Nordeste do Rio Grande do Sul. O outro é de âmbito estadual - podem ser inscritos nele trabalhos de demais municípios do Estado. Há categorias de ficção e documentário (curta e média-metragem), além de videoclipe musical.