Porto Verão Alegre tem apresentação de espetáculo de flamenco

365

664690

2019-01-11 01:00:00

Com direção de Juliana Prestes, o espetáculo de flamenco A'gusto, da Cia Del Puerto, é atração do fim de semana no Porto Verão Alegre. As apresentações ocorrem sexta-feira, sábado e domingo, às 21h, no Teatro do Centro Histórico-Cultural da Santa Casa (Independência, 75). Ingressos entre R$ 32,00 e R$ 40,00.

Em cena, estão três bailarinas (Daniele Zill, Graziela Silveira e Juliana Prestes), e a trilha sonora é executada ao vivo.

A'gusto em espanhol, significa "à vontade e em contentamento", flamenco como se gosta. O público desfrutará de belos momentos cênicos, nos quais alegria e muita celebração serão a tônica do espetáculo.