365

664643

2019-01-11 01:00:00

Novo filme do 'Homem-Aranha' reúne diferentes variações do herói

Homem-Aranha no Aranhaverso apresenta uma série de versões do herói criado por Stan Lee e Steve Dikto. No último fim de semana, o longa foi o vencedor do Globo de Ouro na categoria de melhor animação.

O enredo apresenta Miles Morales, um jovem do Brooklyn, que se tornou o Homem-Aranha tendo como inspiração o legado de Peter Parker, já falecido. Entretanto, quando o garoto visita o túmulo do seu ídolo em uma noite chuvosa, ele é surpreendido pelo próprio Cabeça de Teia original. Miles percebe que o herói, assim como outras variações do Homem-Aranha, veio de uma dimensão paralela - e precisa entender o que está acontecendo.

A lista de personagens que aparecem na narrativa inclui nomes bem conhecidos dos quadrinhos, como Gwen Stacy, Mary Jane e Tia May, entre outros.