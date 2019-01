'La Tempestad de Intrigas' é atração no Porto Verão Alegre

365

Apresentações ocorrem nos dias 8, 9 e 10 de janeiro de 2019, no Teatro do Sesc MARI KORMAN/DIVULGAÇÃO/JC

O espetáculo La Tempestad de Intrigas volta aos palcos de Porto Alegre, desta vez como parte da programação do 20° Porto Verão Alegre. A peça é um mergulho criativo na obra cinematográfica de Pedro Almodóvar e conta com o humor e a acidez próprios do trabalho do diretor espanhol.

As apresentações ocorrem nos dias 8, 9 e 10 de janeiro de 2019, no Teatro do Sesc. Os ingressos à venda na bilheteria do local custam de R$ 10,00 a R$ 30,00, dependendo da modalidade.

Em sua terceira temporada, La Tempestad de Intrigas é uma criação do Laboratório Cênico, e tem direção de Leo Maciel. Através de ação do coletivo Resistiré!, a peça venceu o Edital de Ocupação dos Teatros da Casa de Cultura Mario Quintana e realizou 11 apresentações no Teatro Bruno Kiefer, em 2018.

O elenco é formado por Aline Armani, Anselmo Pierdoná, Arthur Oliveira, Denise Franzen, Gabriella Padilha Scott, Juliana Sixel, Kiko Ferraz Noir, Laura Pujol, Marina Godward, Nathália Maciel, Paula Leão da Rocha, Pietro Zardo, Tassia Dutra, Vanessa Gross. A apresentação ainda tem cenografia de Yara Baldoni.

A iluminação é assinada por Ricardo Vivian e a operação de som é de Jimi Melo e Fernanda Fávero. Valquiria Cardoso comanda os figurinos e também é responsável pelos cabelos e maquiagem. Já a produção é de Tassia Dutra e Jaques Machado.