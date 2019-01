Ed Motta se apresenta em projeto de shows em formato intimista

365

2019-01-11 01:00:00

Músico se apresenta no Bali Hai no sábado /STEFANO MARTINI/DIVULGAÇÃO/JC

Projeto dedicado a shows em formato intimista no Bali Hai (avenida Beira Mar, 31), em Atlântida, o Sons de verão estreia neste sábado. A primeira atração é o músico Ed Motta, que se apresenta a partir das 21h. Ingressos a R$ 200,00.

O artista apresenta um repertório que inclui faixas como Fora da lei, Vendaval e Colombina. Com 16 álbuns lançados ao longo da carreira, Ed Motta celebrou no ano passado três décadas de serviços prestados à música nacional, explorando elementos do funk, soul, disco, jazz e bossa nova.

A programação do projeto contempla mais três espetáculos ao longo do verão. No dia 26 de janeiro, quem sobe ao palco local é João Bosco. Já para fevereiro, estão escalados Toquinho (dia 9) e Kleiton & Kledir (23).