365

664398

2019-01-10 01:00:00

Banda 'Tributo a Tim Maia' se apresenta no bar Ocidente

Grupo presta homenagem a Tim Maia no Ocidente PABLO ZAMBELI/DIVULGAÇÃO/JC

Comandada por Tonho Crocco, a banda Tributo a Tim Maia volta ao palco do Ocidente nesta quinta-feira (9), a partir das 21h. Ingressos no local a R$ 50,00, ou antecipados a R$ 40,00 na Lancheria do Parque (Osvaldo Aranha, 1.086) ou Loja Sirius (República, 304).

O grupo foi fundado logo após o falecimento de Maia, em 1998. Estão no repertório faixas que vão de O descobridor dos sete mares e Sossego até Do Leme ao Pontal.

Além de Crocco no vocal, o conjunto conta com Flávio Passos (baixo), Chico Paixão (guitarra), Leonardo Boff (teclado), Márcio Pexi (bateria), Rodrigo Siervo (sax), Renato Dallago (trompete) e Huberto Martins (trombone).