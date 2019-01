Espetáculo baseado em Charles Bokowski tem apresentação no Porto Verão Alegre

365

A montagem Bukowski: Histórias da vida subterrânea entra hoje na programação do Porto Verão Alegre. A peça tem apresentações diárias até 16 de janeiro, às 21h, no Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835).

Na hora, os ingressos custam R$ 40,00 (sendo meia-entrada para estudante e idoso). Os antecipados custam R$ 30,00 nas lojas Claro do Praia de Belas e do Bourbon Wallig; na Mezanino Produções, no Casarão Verde do DC Shopping (Frederico Mentz, 1.561) e na chapelaria do Theatro São Pedro. A venda on-line é pelo site www.portoveraoalegre.com.br (com taxa de 20%).

O espetáculo é baseado em fatos importantes da vida e em fragmentos da obra do escritor norte-americano Charles Bukowski, que se notabilizou por uma literatura de caráter extremamente autobiográfico. A partir de uma detalhada e minuciosa pesquisa, tanto nos contos e poesias, quanto na biografia, recriou-se uma visão do universo bukowskiano repassando ao espectador porque este escritor é considerado o último "maldito" da literatura daquele país, comparado a nomes como Henry Miller e Ernest Hemingway.

O autor do texto é Modesto Fortuna, sobre obra de Bukowski. A direção fica a cargo de Roberto Oliveira, que integra o elenco ao lado de Elisa Heidrich, Cris Eifler, Pitty Sgarbi, Lucas Sampaio, Aline Armani Picetti, Fabiana Santos e Fernanda Fávero.