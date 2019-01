Recital indiano no StudioClio

365

664305

2019-01-09 01:00:00

O StudioClio - Instituto de Arte & Humanismo (José do Patrocínio, 698) abre sua agenda de 2019 hoje, com recital de música indiana. O duo Shabda Rasa, criado em 2000 pelos músicos Julio Falavigna (Gopala) e Toti Lima (Ganapati), busca representar a ancestral música Hindustani (do Norte da Índia) através de seus belos modos melódicos (Ragas) e interessantes combinações rítmicas (Talas), dentro de uma estrutura popularizada no ocidente pelo célebre sitarista Ravi Shankar.

Os instrumentos utilizados (Sitar e Tabla) são particularmente importantes pelos seus timbres exóticos e meditativos, além de suas instigantes interações dinâmicas (Jugalbandi). A apresentação começa às 20h30min, tendo participações especiais de Fabio Mentz (Shantireva) na flauta Bansuri e Nico Bueno no baixo. Ingressos entre R$ 30,00 e R$ 70,00. Informações e reservas pelo telefone (51) 3254-7200 ou pelo site www.studioclio.com.br