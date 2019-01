Guaita na fábrica é atração no primeiro dia de Porto Verão Alegre

365

664074

2019-01-08 01:00:00

Tem início nesta terça-feira (8) a 20ª edição do Porto Verão Alegre. Uma das atrações do primeiro dia de atividades é o espetáculo Gaita na fábrica, de Renato Borghetti Quarteto. A apresentação está marcada para as 21h dessa terça, quarta e quinta-feira, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº). Os ingressos para as atrações do festival custam R$ 40,00 na hora. Há descontos para entradas adquiridas antecipadamente no site www.portoveraoalegre.com.br ou na Claro do Bourbon Wallig e Praia de Belas, além da Mezanino Produções, no Casarão Verde do DC Shopping e no Theatro São Pedro.

Borghetti conta com o reforço de integrantes do projeto Fábrica de Gaiteros, projeto social desenvolvido por ele. Foi no próprio espaço cultural onde comanda as ações que gravou seu novo projeto, com 12 canções inéditas. Os trabalhos são fruto de experiências, viagens e relacionamentos.

Também têm apresentação os espetáculos O sertão em mim (nesta terça e quarta-feira, às 20h, no Instituto Ling); Tremor (nesta terça, amanhã e quinta-feira, 21h, na Sala Álvaro Moreyra); La tempestad de intrigas (nesta terça, quarta e quinta-feira, 21h, no Teatro do Sesc); e Pois é, vizinha (nesta terça, quarta e quinta-feira, 21h, no Centro Histórico-Cultural Santa Casa).