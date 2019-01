365

664050

2019-01-07 01:00:00

Biblioteca Pública do Estado distribui livros no Centro Histórico

Em comemoração ao Dia do Leitor, celebrado nesta segunda-feira (7), a Biblioteca Pública do Estado distribui livros no Centro da Capital, a partir das 11h, em frente à instituição (Riachuelo, 1.190), seguindo pela rua da Ladeira até a Praça da Alfândega. As publicações vêm de doações recebidas pela biblioteca e não incorporadas ao acervo - algo que ocorre quando este já possui diversos exemplares do mesmo título. Todos os livros estão em bom estado, e a lista contempla romance, poesia, contos, crônicas, quadrinhos e infantis.

Na Praça da Alfândega, haverá um momento de leitura, em frente às estátuas de Mario Quintana e Carlos Drummond de Andrade. Às 15h, no mesmo local, acontece o Troca-troca de livros, com promoção da Frente Parlamentar de Incentivo à Leitura, da Câmara Municipal.