Porto Alegre recebe dupla que toca jazz em Nova Iorque

2019-01-07 01:00:00

Gaúchos que participam da cena jazz nova iorquina, Cristiano Ludwig (sax tenor) e César Haas (guitarra) se apresentam no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) amanhã. A dupla comanda um quarteto que sobe ao palco às 21h30min. O couvert artístico é de R$ 30,00.

A parceria entre os instrumentistas foi firmada durante um mestrado em Jazz na New Jersey City University. Já o repertório do grupo contempla arranjos de temas oriundos de diferentes vertentes do gênero e composições próprias de Ludwig e Haas - desenvolvidas justamente durante o mestrado. Parte do programa está registrado em uma gravação na rádio norte-americana WBGO, especializada em jazz.

Para acompanhá-los, também se apresentam o baterista Mano Gomes e o baixista Nico Bueno, ambos integrantes da banda Delicatessen Jazz.