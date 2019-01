Paulinho Parada faz show no bar Parangolé

365

663877

2019-01-07 01:00:00

Com o disco Onde dorme o sol lançado no ano passado, Paulinho Parada apresenta repertório no Parangolé (Lima e Silva, 240) hoje à noite. O evento tem ingressos a R$ 15,00 e início às 20h. O programa é composto por samba, choro e bossa nova, incluindo o material do artista como compositor.

Parada é formado em Música e tem mestrado em Etnomusicologia pela Ufrgs. Sua carreira inclui o CD Minhas águas (2007), no qual foi acompanhado por Plauto Cruz, Mário Barros e Agomar Martins. Nesta década, lançou também Expressão de compositor (2013) e o novo registro, no qual faz uma homenagem a Porto Alegre.