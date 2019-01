365

663836

2019-01-04 01:00:00

Vencedor do Palma de Ouro no último festival de Cannes e um dos indicados ao Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro, o japonês Assunto de família tem sessões de pré-estreia neste fim de semana. O filme dirigido por Hirokazu Koreeda acompanha uma família pobre que comete pequenos crimes para sobreviver. Um incidente, no entanto, revela segredos capazes de abalar os laços que a une apesar das dificuldades.

Lizzie, dirigido por Craig William Macneill (O mundo sombrio de Sabrina) e estrelado por Chloë Sevigny e Kristen Stewart, é baseado no trágico assassinato da família Borden, ocorrido em 1892, nos Estados Unidos. O thriller psicológico explora a vida de Lizzie (Sevigny), uma mulher que vive uma realidade claustrofóbica sob o controle de seu pai, até conhecer a jovem criada Bridget Sullivan (Stewart), estabelecendo uma intimidade inquietante com a moça.

Durante o período do terror na Revolução Francesa, o tribunal revolucionário condena à morte o poeta Andrea Chénier. Este, contudo, decide não fugir, pois precisa descobrir quem está por trás das cartas que o denunciaram. Parte do festival Ópera na tela, Andrea Chénier é uma ópera em quatro atos do compositor Umberto Giordano, baseada na vida do poeta, que participou ativamente da Revolução Francesa, em 1789.

Dragon Ball - Super Broly - O filme é a mais nova produção inspirada na série animada Dragon Ball. Dessa vez, os guerreiros conhecidos como sayajins têm a calmaria interrompida por desejo de vingança. Na trama, Broly, um poderoso supersaiyajin, está disposto a destruir todos que encontrar pela frente - incluindo o herói Goku. O roteiro do filme é assinado por Akira Toriyama, criador da saga.